Asegura que si hubo boda con Vero

La conductora reveló que tiene fotos y videos de su relación; le pide a la reina de las telenovelas que se tranquilice

Una verdadera revolución de declaraciones son las que se han disparado acerca de que si Yolanda Andrade se casó en Ámsterdam con Verónica Castro. Mientras La Reina de las Telenovelas dice que no, la conductora da entender que sí. Sin embargo a tanto estire y afloje, finalmente Yolanda asegura que tiene las pruebas de que si hubo bodorrio, pues así lo reveló en entrevista con Primer Impacto.

“Verónica debe de tranquilizarse porque la verdad la tengo yo, la tengo yo en video, en fotos, en mi alma, en mi corazón, en mi cabeza”. Además agregó al respecto de la postura de Vero de negarlo todo, Yolanda dijo: “Yo no quiero ofenderla, no hicimos nada malo, no le hicimos daño a nadie, aquí hubo mucho amor, mucho respeto de mi parte, yo siempre cuidé a Verónica, en todos los aspectos, en la salud y en la enfermedad, y en la alegría, vivimos muchos momentos muy importantes, y sería una pena que yo me pusiera a dar explicación y contar momentos porque le va a ir peor a ella”.

Finalmente, Yolanda dejó en claro que es lo que realmente le molestó de su colega. “El hecho de que yo soy una malagradecida no me ofende, el hecho de que diga que yo soy la lesbiana y ella no, tampoco, está bien, si mañana dice que no es chaparra está bien, si dice que yo soy hermafrodita no me importa, pero lo que sí me importa, y por eso estoy dando esta entrevista, es que yo no soy ninguna mentirosa”, aseguró.