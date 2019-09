La Mafia busca hacer documental

Like

Lanzan disco en vivo como parte de los festejos por 40 años de trayectoria.

SALVADOR TREJO

Ciudad de México.- Los integrantes de La Mafia se encuentran felices tras el lanzamiento de su álbum Live In México, grabado completamente en vivo en el Auditorio Citibanamex de la ciudad de Monterrey, en septiembre del año pasado.

Óscar de la Rosa y Armando Lichtenberger Jr., fundadores de la agrupación texana, dijeron a Grupo Cantón durante la presentación de su CD+DVD La Mafia Live en México, que esta producción es el primer “en vivo” que hacen durante sus 39 años de carrera.

“Tenemos casi 40 años de carrera y durante este tiempo nunca habíamos lanzado un disco en vivo, estábamos más metidos en los discos de catálogo y en el de Vozes. Ahora que está listo quedó muy bien, esperemos que a la gente le guste”, aseguró Óscar, líder y vocalista del grupo.

Por su parte, Armando Lichtenberger Jr. adelantó que ahora buscarán hacer un documental para que todos sus seguidores y las nuevas generaciones sean testigos de su evolución musical a lo largo de 40 años de carrera.

“Los seguidores nos preguntan qué pasó con todos los videoclips, pero no los tenemos todos para mostrar porque nuestra anterior disquera se quedó con la mayoría de ese material. Nos gustaría que volvieran a ser de nosotros, fue nuestro trabajo, pero entendemos que en aquellos tiempos las disqueras hacían todo el trabajo. Lo que ahora nos propusimos es hacer un documental. La calidad no será de alta definición”, dijo Armando.

¿SABÍAS QUÉ?

El álbum Live in México está conformado por 16 éxitos de la Mafia entre los que hay melodías como Ahora y siempre, Un millón de rosas, Cómo me duele amor y como punta de lanza el tema No lo haré.