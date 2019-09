El golpazo de AMLO

EL CHAPUCERO

NACHO RODRÍGUEZ

@NachoRgz

A UBER, NETFLIX Y AIRBNB…

A pesar de que está a punto de aprobarse el T-MEC en EU, el gobierno de AMLO sorprendió a los gringos y en la nueva Ley de Ingresos gravó TODAS las plataformas tecnológicas que hacen negocio en nuestro país, entre ellas Netflix, Uber, Airbnb, Amazon, etc. Sin embargo, contrario al nuevo “impuesto tecnológico” que aplicaron recientemente los franceses, y que detonó amenazas de Trump de poner aranceles a sus vinos, Hacienda no creó un nuevo impuesto especial, sino modificó la Ley del ISR e IVA para meterlos en cintura. Así, a partir de abril de 2020, estas plataformas deberán desglosar en sus precios el IVA, que deberán pagar los consumidores, y retener el ISR en aquellos servicios de intermediación, como el de Uber o Airbnb. Más aún, las plataformas le ponen una muy dura amenaza en la propia Ley de Ingresos: si no cumplen con estas nuevas reglas, les bajarán literalmente el switch y sus direcciones web y aplicaciones serán bloqueadas en el país.

Lo curioso es el timing de esta reforma fiscal digital, porque todas estas plataformas, en su graaan mayoría estadounidenses, son financiadoras de los demócratas en EU. Por increíble que parezca, estos gigantes digitales no pagan ningún dólar de impuestos en EU, ya que mantienen sus direcciones legales en paraísos fiscales, como Irlanda, las Islas Vírgenes, las Bahamas o Andorra, con la complacencia del gobierno estadounidense. Finalmente, el poder de todas ellas tiene la capacidad de doblegar a varios países y gobiernos. Así que nadie dude que el Sillicon Valley vaya con sus quejas al Congreso norteamericanos con Nancy Pelosi para intentar sabotear, otra vez, el T-MEC, pero todo indica que el gobierno mexicano no dará marcha atrás, porque no se está creando un nuevo impuesto, sino únicamente aplicando el IVA y el ISR como debe de ser. Como se puede ver, de un golpazo, México se adelanta a otras economías gravando las plataformas digitales, que hacen enormes negocios en nuestro país.