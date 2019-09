Horóscopos para este lunes 9 de septiembre

Hola te saluda Yamarash para recordarte que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base de tu futuro.

Tu alma está sensible percibiendo mucho las emociones y las alegrías, captas como te tratan los demás, pero no caigas en sentimentalismos y toma todo del lado amable. Los asuntos difíciles te conviene aprender y no tómalo a mal, son solo experiencias. Tendrás que esperar a que termine la semana para que se concrete la firma del acuerdo o el negocio. Tu trato encantador te hace irresistible y las personas confían en ti. Esta semana logras cautivar a tu crush si tomas la iniciativa.

Tu alma está sensible percibiendo mucho las emociones y las alegrías, captas como te tratan los demás, pero no caigas en sentimentalismos y toma todo del lado amable. Los asuntos difíciles te conviene aprender y no tómalo a mal, son solo experiencias. Tendrás que esperar a que termine la semana para que se concrete la firma del acuerdo o el negocio. Tu trato encantador te hace irresistible y las personas confían en ti. Esta semana logras cautivar a tu crush si tomas la iniciativa.

LIBRA

(septiembre 23/octubre 22)

Trata de mantener una buena disposición en casa y apoyar en los quehaceres. Sentimentalmente podrías tener algunos enojos o inseguridades que no te dejan ver las cosas de manera clara. Aléjate de problema, no opines de lo que no estás seguro. Es momento de no pensar tanto y actuar más, no te quedes de brazos cruzados o las oportunidades se van a pasar. Se más recíproco a las muestras de cariño no seas tan huraño. Un golpe de suerte te hace recibir más dinero.

ESCORPIO

(Octubre 23/noviembre 21)

Encuentra la salida a los problemas y también enfrenta cualquier miedo o situación que se presente en tu vida de manera inteligente. Se sincero, expresa tus emociones y sentimientos o perderás a personas importantes en tu vida. Logras descifrar incógnitas e incertidumbres todo se va despejando y por fin se soluciona todo. Buen momento para negocios y ventas. Una llamada te pone feliz y de buenas.

SAGITARIO

(Noviembre 22/diciembre 21)

Haz algunos sacrificios para así después conseguir eso que te habías puesto como meta. Tus palabras podrían malinterpretarse así que ten cuidado en cómo las digas pues podrían herir a tus seres queridos. No te escondas de los problemas, enfrentalos. Recibe una invitación a un lugar donde pasa un momento agradable. Una noticia te impacta prepárate para no actuar por impulso. Cuida tu alimentación estarás muy de antojo

CAPRICORNIO

(diciembre 22/enero 20)

Trata de ser cordial con la gente que se acerca a ti y ayuda a tus posibilidades. Debes vencer tus miedos para seguir en el camino de las batallas para lograr éxitos. Muchas veces te quejas de tu vida sentimental pero cuando llega algo que puede ser interesante te vuelves muy exigente y te aburres fácilmente. Algunos comentarios son mal intencionados y no debes poner atención, enfoca tu interés en cosas productivas que hagan que puedas crecer.

ACUARIO

(enero 21/febrero 20)

Vecinos y compañeros entrometidos que tratan de sacarte información y así perjudicarte así que ten más cuidado. Evita entrar en pláticas complicadas de las que no tengas la suficiente información. Comienza nuevas rutinas como gimnasio o algún deporte y así evitarás descuidarte. Los pensamientos son claros y precisos de lo que debes hacer, no dudes en tus acciones tendrán sus recompensas. Pon atención en las oportunidades podrás generar abundancia.