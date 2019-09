Toda una estrella de hollywood

Like

La actriz puertorriqueña es famosa por ser la hija de Ricardo Arjona y por sus destacados papeles de Dorothy Gale en Emerald City, Emily en la segunda temporada de True Detective, en Wedding in New York del 2015 y en The Belko Experiment, entre otras series y películas. A

Arjona nació en Puerto Rico, siendo la hija mayor del cantautor guatemalteco y de la modelo puertorriqueña Leslie Torres. Tiene un hermano menor llamado Ricardo Arjona Jr, y un medio hermano menor, Nicolás Niko Arjona. Adria se crió en Ciudad de México, donde residía su familia. A los 12 años se mudó a Miami y a los 18 a Nueva York, mientras estudiaba para convertirse en actriz en el prestigioso Instituto de Teatro y Cine Lee Strasberg. En ese tiempo se ocupó como mesera.

El 19 de agosto de 2018, Adria anunció a través de su Instagram su compromiso con Edgardo Canales.