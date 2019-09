Sobran las jerarquías

East Rutherford, Nueva Jersey.- Héctor Herrera, en entrevista con una de las televisoras que paga los derechos para tener a la mano todo lo que tiene que ver con la Selección Nacional, aseguró que, tras ausentarse durante un año del Tri, sí pasó por su mente que podía quedar fuera del representativo, aunque siempre estuvo firme en sus convicciones.

Y es que después de un discurso claro de Gerardo Martino, en el sentido que él como manejador de los hilos no tendría concesiones, parecía que esta vez no habría cabida para las actitudes condicionantes; sin embargo, de la nada y con una filosofía opuesta, al final HH, Javier Hernández, Jesús Tecatito Corona están de vuelta.

Y es tal vez para de alguna manera justificar el cambio de parecer, que pudo ser dictado desde la directriz al interior de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), el propio Tata aseguró que, en su proceso no habrá distinción de quienes juegan en la Liga MX lo que actúan en el futbol de Europa.

Palabras que por supuesto tienen como eje central alentar a los que aceptaron jugar la Copa Oro, y que podrían verse con más posibilidades, luego de que se aseguró que no se contaría más con los desertores.

“Más allá de la jerarquía, a todos los jugadores les toca venir y disputar un lugar en el equipo. Nuestros jugadores son competidores naturales, dudo que haya pasado por la cabeza de alguno dejar de luchar por un lugar”.

Martino destacó que esta nueva concentración le sirve para poder ahora sí contar con el grupo que tal vez siempre ha tenido en mente desde que se hizo cargo de la disciplina del conjunto azteca.

“Esta concentración nos sirve para que los jugadores que no han estado anteriormente, vayan adoptando nuestra idea de juego. No hemos convivido en el día a día, no hemos estado juntos, y eso en una selección es mucho tiempo, trataremos de que en esta convivencia que tenemos para estos dos partidos y en las futuras, ganar ese tiempo”.

De igual forma, enalteció el nivel de Raúl Jiménez con el Wolverhampton, y aclaró que siempre le dará el valor que se merece a la trayectoria de Javier Hernández, más ahora que logró pasar del West Ham al Sevilla.

“Raúl es un jugador que está pasando un momento muy bueno, está en la liga más importante del mundo, empezó la temporada en un altísimo nivel, pero dejando de lado lo que hacen los jóvenes, lo que hace un Alexis (Vega), dejando de lado lo que hace un José Juan Macías, a veces se me hace injusto que no reconozcan a un futbolista (Javier Hernández) que a sus 31 años pasa de la fila inglesa a un equipo más importantes de España, es importante para nosotros tenerlo”.

Finalmente, reconoció la labor de su próximo rival, la escuadra de las Barras y las Estrellas.”Para los juegos contra Estados Unidos y Argentina, trataremos de armar dos equipos muy competitivos. Estados Unidos se ha convertido en una Selección que aporta muchos jugadores jóvenes al fútbol europeo”, concluyó.