En mi carrera como reportero siempre he lamentado utilizar el espacio de un medio de comunicación para hablar de cosas extra periodísticas, pero hay veces que se impone hacerlo y esta vez le pido una disculpa a los lectores porque no voy a hablar de lo más importante en la lucha libre, que son los luchadores, pero sí lo voy a hacer de personas que en su afán por trascender se sienten estrellas del pancracio sin serlo.

Comento esto porque de manera absurda y sin ninguna explicación convincente se me prohibió cubrir la conferencia de prensa del 86 Aniversario del CMLL, tan sólo porque al director de medios del Consejo, Julio César Rivero, no le gustaron los reporteros que fuimos designados en nuestra redacción para cubrir tal evento, en este caso un servidor y el Editor de Deportes, Rodrigo Mojica.

Ahora yo me pregunto ¿Dónde quedó lo Seria y Estable del CMLL? ¿Por qué no se ponen así cuando les publicamos planas completas de sus luchadores? ¿Por qué intentan imponer cosas que no están en su ámbito? Ahora resulta que el director de medios de esa empresa va a dictar desde su escritorio qué reporteros deben de ir a cubrir sus entrevistas, funciones y conferencias.

En cualquier empresa existen las jerarquías y en BASTA! no es la excepción, nuestro diario también es SERIO Y ESTABLE, entonces, no podemos permitir que una persona ajena a nuestra empresa nos quiera imponer quién debe cubrir las órdenes de trabajo, es algo que no le compete simple y sencillamente porque NO ES SU EMPRESA, ni tampoco el CMLL es de su propiedad. Nosotros nos debemos al público y a la gente que quiere saber todo lo que acontece con sus ídolos y no vamos a cubrir eventos por fanatismo, sino por cumplir cabalmente con nuestra labor informativa.

Ojala y los directivos del CMLL, encabezados por el señor Salvador Lutteroth, tomen cartas en el asunto y sean capaces de enmendar esta situación. Los medios de comunicación merecemos un respeto y nada ni nadie va a estar nunca por encima de nuestra dignidad. Lo dijo último Guerrero en su propia conferencia “lo más importante para la lucha libre es LA PRENSA”. De cualquier forma, por lo profesionales que somos, ahí está la información que la gente quería ver y nada ni nadie nos va a detener, porque nuestra misión es INFORMAR, aunque a otros no les guste o les parezca.