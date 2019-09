Se desahoga con la prensa

La Reina de Corazones presentó su disco “Live At The Roxy”, en donde aprovechó para hablar de su álbum y de su relación con Frida Sofía

Como nunca habíamos escuchado a Alejandra Guzmán; el día de ayer en el disquera que la vio nacer, la artista presentó su nuevo disco Live At The Roxy, en donde aprovechó para hablar de este tributo al rock de los 90s y de paso para desahogarse con sus amigos de la prensa acerca de su relación con su hija, Frida. Aseguró que nunca la ha abandonado y que necesita terapia, además de que ella siempre la apoyará cuando Frida la busque.

“Frida sabe que el día que quiera acercarse, aquí estoy, el día que me quiera pedir ayuda, porque necesita terapia, a la cual ya ha ido… Hablando de ese tema que se publicó en redes, yo estoy tranquila porque no tengo nada que ver con el galán, yo no me escondo, ni tengo los amoríos que dicen, eso es totalmente falso”.

La rockera también mencionó que Frida se está tardando para iniciar su carrera como cantante, puesto que tiene todo el talento heredado de su familia.

“A mi hija le deseo lo mejor, yo sé que tiene todo para llegar más allá que yo, ella tiene oído absoluto, sabe tocar el piano, desde pequeñita la metí a un lugar que se llamaba Sonajas, eso es lo que me da gusto, que ella haga lo que ella quiera, que logre sus éxitos, que tenga su carrera, que logre todos sus sueños. Yo le enseñé que en la vida se tiene que trabajar, que nada te regalan”.

Continuó. “Veo un reflejo de mí, es mi hija y es mi sangre, como no lo hizo antes, porque yo desde chavita decía: ‘yo voy a ser artista’, yo vengo de una familia de dos grandes famosos y también yo pasé por esa necesidad de tener mi propia identidad. Veo que Frida lo está logrando, yo le deseo que sea feliz, que encuentre amor, que la amen, que la respeten, que le den su lugar, eso es lo que cualquier madre quiere para su hija”.

Alejandra menciono que está agradecida de que la gente le ofrezca también amor a su hija. “Siempre ha tenido el amor de su madre, que bueno que otras personas le ofrezcan amor… Mi papá me va a defender a mí y a toda su familia por lógica. Yo siempre he estado presente en la vida de Frida, siempre he tenido como prioridad su amor, su educación, ella ha tenido dos carreras, estudió en E.U. a pesar de que tuvo dos intentos de secuestro, por eso la mande a Estados Unidos, pero yo nunca dejé de ir de visitarla, de estar con ella cuando estaba enferma y también ella tomó la decisión de estar allá”.