¡Louis Tomlinson sorprende con su nueva canción “Kill My Mind”!

Ciudad de México. Sin duda que el ex integrante de One Direction, Louis Tomlinson se ha vuelto uno de los artistas más relevantes en los últimos años, y como no, si en cuestión de minutos el lanzamiento de su nueva canción “Kill My Mind” se convirtió en todo un éxito.

El canatante estrenó el día de hoy su nueva canción “Kill My Mind”, la cual nos presenta una nueva propuesta musical, dejando atrás a un Louis melancólico de “Two of us”.

Después de One Direction, Louis se lanzó como solista y ha estado trabajando en un gran número de canciones como son “Just hold on”, “Just like you”, “Back to you”, entre otras.

Recordemos que en junio estuvo en el programa The Late Late Show y comentó a James Corden que tenia en mente la posibilidad de salir de gira el año entrante. ¿Qué tal les caería a las fans?

Aquí te dejamos la canción, ¡Corre a escucharla!