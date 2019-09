La pesadilla terminó, dan de alta a Héctor Suárez

El comediante y productor Héctor Suárez fue dado de alta, luego de la intervención quirúrgica a la que se sometió para extirparle la vejiga y la próstata, informó su hijo Héctor Suárez Gomís.

Horas después de la intervención, Suárez Gomís publicó un mensaje en Instagram, señalando que “no han pasado ni 24 horas de la cirugía y este cabrón ya está echando desmadre!”

“Dice que me lleva la delantera en estar incompleto porque yo no tengo pelo, un huevo y él no tiene un riñón, próstata, vejiga, vesícula… ¡Y pelo! No se dejen engañar con los efectos especiales que lo hacen tener una gran mata de pelo. ¡La última vez que sentí tanta felicidad, fue el día que nacieron mis hijos! Te amo, papi”, añadió.

En sus redes sociales, el hijo del actor señaló que para las familias Suárez Gomís y Suárez Calderón estos últimos cuatro años han sido muy complicados; “tal y como lo expresé hace algunos meses: El 4 de septiembre del 2015 recibí la que hasta hoy ha sido la llamada más dolorosa de mi vida. En ella mi papá me dijo que tenía cáncer en la vejiga”.

Refirió que en ese momento sintió que el mundo se le venía encima, luego de “4 años, 10 intervenciones y de haber perdido un riñón, la próstata y la vejiga; mi papá ha sido dado de alta… ¡La pesadilla terminó!”.