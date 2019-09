¡Wolverhampton presenta jersey en honor a México!

Ciudad de México. Este mes patrio viene con todo, tanto que hasta al equipo de los Wolves llegó y presentó su nuevo jersey con los colores de México.

El equipo de fútbol Wolverhampton a través de sus redes sociales dio a conocer su tercer equipamiento para la actual temporada en la Premier League, misma que le rinde homenaje a la bandera mexicana.

Desde la llegada de Raúl Jiménez al cuadro inglés, los lobos se han visto influenciados por las costumbres de nuestro país y aprovecharon este mes patrio para lanzar este jersey tricolor.

El diseño de la indumentaria tiene como base el verde, franjas horizontales del mismo color, el cuello blanco y con un borde de franjas rojas.

Este jersey se utilizará para la Temporada 2019-2020, motivo suficiente para que Jiménez se inspire en la cancha y supere su cuota de 17 goles conseguida en todas la competencias durante la campaña pasada.

Our @adidasfootball third kit is available to pre-order NOW!

Don't miss out 👉 https://t.co/NdzIz2qhi1

💚❤️ pic.twitter.com/2kl5S16lFo

— Wolves (@Wolves) September 4, 2019