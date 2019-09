Por celos de Edwin Luna echan a vocalista de La Trakalosa

-El esposo de Kimberly Flores no soportó que Alan Mora lo opacara

De manera sorpresiva, Alann Mora, vocalista de La Trakalosa de Monterrey, fue corrido de la banda, por rencillas irreconciliables con Edwin Luna, líder y dueño de la agrupación regiomontana.

El joven originario de Guadalajara, Jalisco, tomó como inesperada su separación y simplemente se limitó a decir en un mensaje “Cuando sientas que ya no es tu lugar, vuela”, sin dar más detalles de lo que motivó su salida de La Trakalosa.

Sin embargo, su amigo, el futbolista Ulises Tavares expresó en Instagram que todo fue por celos de Edwin Luna. “Hola, quiero contarles que me siento muy triste y muy enojado por una noticia que me acabo de enterar, y no voy a decir nombres para que no se vayan a ofender, pero cuando tú te sientes opacado, porque esa es la palabra, opacado de algunas personas que tienen más talento que tú, que se entregan más que tú, que tienen más carisma que tú y que le echan más huevos a la profesión que tú, decides hacerlos a un lado y cortarles las alas, que triste que sean así”, señaló.

Mientras el líder de La Trakalosa de Monterrey, Edwin Luna se ha negado a hacer un pronunciamiento al respecto. Desafortunadamente para su causa muchos seguidores de la banda mostraron su descontento con la salida de Alann y amagaron con no seguir más a Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, pues consideraban que el exparticipante de Enamorándonos era el alma de la agrupación regia.

NUMERALIA

4 años participó Alann Mora como vocalista de La Trakalosa de Monterrey