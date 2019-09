“No soy lesbiana y no me casaré”

La reina de las telenovelas desmiente que se haya contraído nupcias con Yolanda Andrade; le pide a la conductora que deje de decir tonterías

Yolanda Andrade volvió a dar de qué hablar sobre su matrimonio. La conductora tuvo una entrevista con Javier Poza en su programa matutino en donde habló de su matrimonio con una mujer “muy querida y reconocida de México”. Poza le cuestionó si Verónica Castro era la mujer con la que contrajo nupcias en Ámsterdam, a lo que Yolanda respondió que Verónica Castro desmintiera este hecho.

Por su parte, Verónica tajante dijo: “Ya le dije a Yolanda que no voy a casarme, no voy a ser lesbiana en esta vida. Yo nunca me he caso, sino me case con los padres de mis hijos, como me voy a casar con Yolanda. Una cosa es que hagas bromas, que te cases en bromas en una kermes, pero la verdad es que no, a mí me aviso Yolanda que se casaba y que se iba a Europa, pero yo no voy a decir con quien se casó”, dijo la estrella en entrevista.

Además agregó. “No sé si tomarlo como de risa, yo creo que vienen bromeando desde que fue el productor Manolo Caro a decir a su programa, que iba a salir de mi pareja, y que si iba o no iba… Ya se lo pedí a Yolanda, que por favor que se esté tranquila, que no haga tonterías, porque si creo que es una falta de respeto, porque ya una cosa es cuando la gente se pasa, yo soy una señora que me guio por la derecha”.

Verónica externó que ayudó mucho a Yolanda mientras ésta estaba perdida en adicciones. “Lo que siempre traté con Yolanda, fue de ayudarla y me dio mucho gusto que ella dejara lo que ella decía “sus adicciones”. Todo eso estuvo muy bonito. No entiendo por qué está haciendo eso. Ya para mi edad de casi 70 años, eso ya no es chistoso”, dijo severa la prestigiada actriz.