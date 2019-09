Los temas de AMLO este miércoles en la conferencia matutina

Ciudad de México. En la conferencia matutina de este 4 de septiembre, el presidente López Obrador mencionó que se denunciará ante la PGR por irregularidades en el caso Ayotzinapa por parte de algunos funcionarios.

Tras el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, informar las razones por las que el juez cedió la libertad del implicado en el caso Ayotzinapa, alias “El Gil”, se denunciará tambien por malos tratos.

“Iniciaremos ante la FGR y el Consejo de la Judicatura federal los recursos para que se inicie la investigación de funcionarios y de jueces para deslindar la responsabilidad en estos casos, en donde en lugar de garantizar la justicia a las víctimas se está generando un pacto con la impunidad”, mencionó.

De igual manera también se habló de la renuncia de Porfirio Muñoz Ledo a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a lo que Andrés Manuel celebró la decisión.

“Yo creo que la transformación de México pasa por el estricto apego a la legalidad. Es decir, que se acabe con la simulación. Yo celebro que se haya resuelto y respetado la ley en el caso del Poder Legislativo, mencionó.

También mencionó que no se tiene que modificar la Ley Orgánica porque no debe permitirse, porque no hay nada ni nadie por encima de la ley.

Ya no es tiempo de diagnóstico, ahora es tiempo de acción. Conferencia de prensa en vivo. https://t.co/TguX5rxJqX — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 4, 2019

En el tema de los plurinominales mencionó que no ve mal su eliminación porque se deben revisar todos los excesos que existen en el país y revisar los órganos electorales que cuesta mucho tenerlos, pues el INE es de los más costosos del mundo.

“Hay formas de que todo mundo esté representado, es una cuestión de cantidad y que se mantenga la representatividad, incluso de que las minorías estén representadas, el asunto es el número, eso se puede resolver”, puntualizó.

Al término de la conferencia el presidente expresó su solidaridad con las víctimas por el paso del huracán “Dorian” en Bahamas y lamentó los hechos.

“Lamentamos mucho la afectación a Bahamas, ese sí un huracán que afectó mucho y manifestamos nuestra solidaridad, porque perdieron la vida muchas personas”, agregó.

