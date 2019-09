“Le zacatea” a los corridos

El joven cantante de Tamaulipas le apasiona cantar norteño, pero no le gustaría meterse en problemas con los cárteles

Con escasos 20 años, el cantante tamaulipeco Arturo Rincón ya la está haciendo en grande. Y es que desde hace tres años el joven talento se ha dedicado a cantar temas que al público le han fascinado, como la canción de “Adiós Amor” y su sencillo debut “No todos somos iguales”. En exclusiva para BASTA!, Arturo compartió que también le gustan los corridos, pero prefiere mantenerse al margen para no meteré en problemas.

“Ahora tengo más preparada mi voz, pienso cada vez más lo que digo, estoy transmitiendo mis emociones. Le he aprendido mucho a los grupos norteños como Rigo Tovar, que es mi paisano de Tamaulipas, también a Gerardo Ortiz, me gustan sus corridos. Sí pienso cantar corridos pero no de esos fuertes, para no meterme en problemas”, dijo.

El joven ya tiene su grupo. “Nosotros cantamos ranchero y norteño, canto porque allá de donde soy, del norte, es el género del que me siento mejor, soy de Matamoros, Tamaulipas. Estudio la preparatoria, pero en la escuela me permite tener tiempo para darle a la cantada. Sí quiero terminar una carrera profesional pero ahorita quiero cantarle a mi público”.