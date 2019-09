Desabasto de agua no terminará en la CDMX: Congresista

La Presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua en el Congreso capitalino, Guadalupe Aguilar Solache, advirtió que si no atacamos de fondo el problema del desabasto de agua que persiste en la ciudad, es decir, no recargamos los mantos

acuíferos y regulamos la concesión de pozos, ‘el desabasto no terminará’.

Esta miércoles, el Rafael Carmona Paredes, Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), anunció una reducción en el suministro de agua en la zona metropolitana.

En este sentido, añadió la legisladora de Morena, estamos trabajando en la Nueva Ley de Aguas de la Ciudad de México para evitar el desabasto, ‘hay que buscar nuevas fuentes de abastecimiento de agua’.

Aguilar Solache seguró que este desabasto seguirá sucediendo si continúa esta dependencia del Sistema Cutzamala y no se buscan nuevas fuentes externas de abastecimiento para dejar de extraer agua en los mantos acuíferos de la ciudad.

La presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua en el Congreso de la Ciudad de México se sumó a la petición de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de cuidar el agua y “no regalarla”.

Finalmente, Aguilar Solache destacó el papel de la ciudadanía en el cuidado del vital líquido. Sumado a una cultura del reciclaje de agua a través de la captación de agua de lluvia en nuestros hogares para labores de limpieza y riego entre otros usos.

“Pequeñas acciones hacen un gran cambio. Hay que aprovechar el agua de lluvia para realizar actividades del hogar que no dependan de agua potable”.