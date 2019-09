Defiende a Sergio Mayer

Like

La actriz asegura que su esposo no ha tomado ni un quinto de la Comisión de Cultura

Luego de que una delegada acusara al presidente de la Comisión de Cultura, el diputado y actor Sergio Mayer, de que tomo recursos que no le correspondían, su esposa Issabela Camil en el programa Venga la Alegría salió en su defensa.

“Son declaraciones injustas, creo que es una acusación muy delicada la que hizo esta diputada, con poco conocimiento siendo de su mismo partido. También espero que llegue a sus últimas consecuencias, porque no está bien que una persona pueda inventar una cosa así y que no pase nada, tiene que pasar algo , para que también ni un diputado ni nadie sufra una cosa así. Lo hemos visto muchas veces, no te pueden culpar de algo así porque se le ocurrió, es un invento total”.

Continuó. “Sergio está trabajando, está comprometido y esto lo desvía de muchas cosas y esto no está bien. Sergio es muy echado para adelante, no lo tira nada ni nadie, pero sí son cosas muy delicadas, tu no puede acusar a una persona así porque se te da la gana, además esa persona está perjudicando a su propio partido, es muy complicado lo que está haciendo”

La actriz aseguró que estas declaraciones le pegan a la imagen del diputado. “Sí nos ha perjudicado como familia porque Sergio es intachable. Él ha dado la cara, ya levantó su denuncia y él va a llegar hasta las últimas consecuencias”, dijo Issabela.