¡Circuncisión Mina Pemex 2!

CREAN LA GERENCIA DE OPERACIÓN DE ALIANZAS Y ASOCIACIONES

¿Cuál austeridad? Amén del plan de la 4T en PEMEX, le comentaba que paralelamente se creó la GERENCIA DE OPERACIÓN DE ALIANZAS Y ASOCIACIONES en 5 subdirecciones, plan para acomodar a la gente del ex director de PEP, CIRCUNCISIÓN HINOJOSA PUEBLA… Como ejemplo le citaba la Gerencia creada recientemente en la Subdirección de la Marina Suroeste, cuyo titular es JOSÉ M. REYES CASARREAL, y así subsecuentemente en la Sur, Norte y Noreste, donde se sirven con la cuchara grande los subdirectores RAFAEL PÉREZ HERRERA, CARLOS PÉREZ TELLEZ y RICARDO PADILLA MARTÍNEZ, entre otras divisiones… En la de Región Marina Suroeste firmaron: ANTONIO C. ESPARZA LAGUNES (F306916), nombrado gerente de la Coordinación Operativa, trae plaza de obra determinada nivel 44 de gerente, plaza creada por instrucción de CIRCUNCISIÓN, y forma parte del equipo de moches en contratos de barcos, y se incorpora a la mafia de corrupción de JAVIER PÉREZ ALDANA (F-381056) quien pertenece al activo Abkatun Pool Chuc… ALDANA operaba los contratos de mantenimiento de los dos activos cuando JORGE MOR ALES era subdirector… ESPARZA LAGUNES debe ser cesado por maltratar al personal en esta gerencia de alrededor de 70 personas donde la mayoría son recomendados y no desempeñan la función… Otro firmante es VICENTE GONZÁLEZ TORRES (F-351977), nivel 39, personaje de esta Gerencia en cuestión movido provisionalmente… Habrá más…