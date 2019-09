Un soñador

Guadalajara, Jalisco.- José González El Tepa, quien tendrá actividad en el torneo de Copa ante los Correcaminos en el Estadio Akron, aprovechó los reflectores para ponerse en modo JJ Macías.

Y es que el canterano del Rebaño, al estilo del delantero que ahora milita en el León, sin miramientos ni reservas, aseguró que su idea es conseguir números importantes portando la rojiblanca, sobre todo en el plano goleador. El atacante lanzó en conferencia de prensa que tiene en mente superar las marcas con el Rebaño que pudieron imponer algunos históricos del Rebaño.

“Yo no pienso en primer plano en Europa, yo tengo una meta que tenía desde niño que es superar a Omar Bravo en goles, y siento que hasta no cumplir esa meta no estoy preparado para irme a Europa, pienso en consolidarme aquí, ser referente en Chivas, superar a Bravo y después ya veremos”, señaló.

González aseveró que desde chaval soñó con convertirse en el máximo romperredes del Guadalajara, ante la admiración que sentía por Bravo y elementos como Adolfo Bautista y Oswaldo Sánchez.

Incluso, en tono aún más sincero, compartió que más allá de las ilusiones, siempre vio complicado el poder dar el salto hasta el Máximo Circuito, de ahí que esta meta tiene aún más sabor.

“Veía muy lejos estar en Primera División, y ahora estoy aquí. Ahora se ve muy lejos romper el récord de Omar Bravo, y no hay fecha que no se cumpla, voy a dar el máximo todo el tiempo para cumplir esa meta que es mi más grande sueño”.

De hecho, aseveró que no se ha puesto un plazo para completar sus metas personales, pues “te apuesto que si Omar Bravo alguna vez se propuso superar a Chava Reyes, nunca se puso un ultimátum de, ‘en un año voy a meter diez goles’. Siento que los goles caen solos y lo voy a ir superando poco a poco”, remató.