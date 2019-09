‘¿ Quién mató al ganso..?’

PURGATORIO

JUAN M. JUÁREZ CORTÉZ

DE PRONTO CUNDIÓ EL PÁNICO ENTRE LOS PASAJEROS QUE

…estando en el Aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México, supimos del por qué del enfadoso retraso de los vuelos.

Una ave chocó contra una aeronave en una de las pistas y, según informes del comandante vuelo 2042 de Aeroméxico con destino a Ciudad del Carmen, Campeche, los vuelos se habían interrumpido.

Montados en el avioncito tipo jet XAGAY, un ‘hembra Ed”, aguardamos pacientes a que se resolviera el asunto del “avenicidio” ( ¿o gansocidio? ) con la esperanza de que los “investigadores” de Gerardo Ferrando Bravo, héroe de mil batallas y mandamás del AICM, tardaran menos que los peritos en levantar el ‘el cuerpo sin vida’ de la multicitada ave. No faltó el ocurrente pasajero, que especulara sobre si el ‘finadito’ habría sido el famoso “ganso’ de Andrés Manuel.

Me atrevo a pensar: “…justo matan al ‘ganso’ en el escenario de las disputas, donde unos siguen chillando por el negocio, perdón, por las obras canceladas del que sería el Aeropuerto de Texcoco y otros promueven una lluvia de amparos y pegan el grito en el cielo para que se suspenda la ampliación de Santa Lucía. No pues sí, no hay duda: el ‘muertito’ es el ‘¡me canso ganso!”.

Dos hipótesis: Hace 10 años, el vuelo 1549 de US Airways registró un impacto de una bandada de pájaros contra el avión, provocando que éste tuviera que acuatizar de manera espectacular ( de película ) en las heladas aguas del río Hudson. Y recordará que uno de los argumentos para impedir la construcción del aeropuerto de Texcoco, fue que se estaba ‘matando” el lago y acabando con la fauna. No es ‘casual’, sino ‘causal’ la ‘muerte no anunciada’, del que podría ser el ‘ganso’ de López Obrador. He dicho.