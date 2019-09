La suerte más grande: Ganar la loteria dos veces en menos de 6 meses

Algunas personas tienen toda la suerte del mundo, y 25 dolares, es lo único que bastó para que Robert Stuart ganara por segunda ocasión en un juego de lotería, en Maine EE.UU.

En mayo de este año, Stuart ya había ganado 1 millón de dólares con una lotería parecida, sin embargo, y sin que él lo esperara, Stuart se llevó la sorpresa de su vida tras comprar un boleto instantáneo de 25 dólares para el juego Cash Blowout de la lotería de Maine.

En la primera ocasión, Stuart había pagado el mismo valor por un boleto rasca y gana en el juego Ultimate Millions de la misma lotería, lo que le permitió embolsarse, después de impuestos, 710.000 dólares.

For one man in Maine, life really is "the way it should be," as state's motto goes, after he won the state lottery for the second time this year. https://t.co/ScJwvjk0YD

— Good Morning America (@GMA) September 2, 2019