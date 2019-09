Hacen historia

Raymundo Espinoza, mejor conocido como Rayito Colombiano y quien fuera el primer vocalista de Los Ángeles Azules, hizo historia al cantar durante tres días consecutivos en Corea del Sur, donde puso a bailar a propios y extraños con su cumbia.

El intérprete de “Besar tu piel”, “Muchachita consentida” y “Canchis canchis” cantó en el #SongdoBeerFestival y dos días consecutivos en la Feria de la Amistad Global de Seúl, donde causó gran impacto con sus cumbia, lo que demostró una vez más que la música rompe fronteras, pues el idioma no fue ningún impedimento para que los coreanos bailaran sus temas.

Dice el dicho que “después de la tempestad viene la calma” y Bronco es el mejor ejemplo, pues después de la intempestiva salida de su acordeonista y tecladista Ramiro Delgado, por problemas de lana y malos entendidos con su compadre Lupe Esparza, el hijo de Ramiro ocupó su lugar y el grupo va viento en popa, tanto que ya nadie se acuerda de Ramiro, pues su chavo toca los mismo instrumentos y lo hace bastante bien.

La armonía es tal que hace unos días en plena gira Lupe y sus hijos le celebraron su cumpleaños a Ramiro Delgado Jr. y le desearon muchos años al interior del grupo. Sobre la bronca con sus compadre, El Negro me comentó que sigue adelante a través de sus abogados, pero me aclaró que jamás lo dejaría desamparado, como no dejaron a Choche en su momento.

Ya para despedirme les cuento que Remmy Valenzuela echó pestes contra Universal Music, pues acusó que no le han mandado ni un ejemplar de su nuevo disco 80% Mío, además de que no lo han apoyado con su lanzamiento y recomendó a los cantantes y grupos que mejor se manejen de manera independiente. Es una lástima que una disquera tan importante y un cantante de la talla de Remmy no puedan dirimir sus diferencias en un escritorio y tan bueno que está su álbum…