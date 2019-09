Con Chicago, el musical

Luego de 18 años, la puesta musical, Chicago regresa a México bajo la batuta de OCESA, en esta ocasión la famosa obra se verá engalanada por 23 artistas en escena, de los cuales destaca la presencia de la cantante Biby Gaytán en el papel de Velma Kelly, y María de León, quien interpretará a la guapa Roxie Hart (papel que hiciera Bianca Marroquín durante muchos años).

También cuenta con las actuaciones de Michell Rodríguez y el cubano Mario Moreno, entre otros actores de reparto. Bajo la producción de Julieta González y Morris Gilber, Chicago, el musical próximamente abrirá sus puertas en el nuevo Teatro Telcel, Polanco.

En la presentación de este ícono de Broadway, Biby Gaytán explicó el porqué de su regreso a los escenarios con este proyecto, además desmintió que su marido, Eduardo Capetillo no la deja trabajar.

“Es parte de la show, a estas alturas ya no me cuezo al primer hervor, una acción dice más que mil palabras, estoy aquí, nunca me he ido, considero que cuando llega la oportunidad hay que tomarla. Estoy entrenada, nunca he dejado de bailar, siempre he tomado ballet clásico y tomo mis