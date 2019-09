Buscan reconocer a 2.1 millones de trabajadores no asalariados en CDMX

Hugo Hernández

Ciudad de México.- A través de la exposición fotográfica “Trabajo informal es trabajo”, el Congreso de la capital busca recabar opiniones ciudadanas para incluirlas en una nueva legislación en ese tema, la cual debe ser aprobada a más tardar el 17 de septiembre.

De acuerdo a la diputada panista, Margarita Saldaña, esta Legislatura tiene el reto de garantizar a las personas que trabajan y no son asalariadas, los instrumentos normativos para que sigan fomentando la economía popular en CDMX.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social en el Congreso, dijo que no es el trabajo de un sólo grupo, no es el trabajo de una sola clase, no es el trabajo que solamente se realiza en las calles, el trabajo no asalariado tiene una gran cantidad de actividades.

Señaló que es necesario identificar las distintas categorías de empleo no asalariado para conocer mejor las necesidades de los grupos ocupacionales.

A nombre de COPRED, la Mtra. Geraldina González de la Vega Hernández, titular del organismo habló de la urgencia por diseñar una normatividad que enfrente la problemática de desigualdad en contra de los trabajadores no asalariados. “Una regulación completa que reconozca el ejercicio del derecho al trabajo con acceso a todos los derechos como cualquier otro empleo en México”.

Tras el corte de listón, la maestra Tania Espinosa, de Mujeres en Empleo Informal: Globalizado y Organizado, subrayó que este sector merece condiciones dignas de trabajo y ese compromiso debe plasmarse en una legislación secundaria.

Como promotora de la exposición, Saldaña Hernández agregó que en la CDMX hay 2.1 millones de personas que trabajan sin prestaciones de ley. “Las preocupaciones de los trabajadores en el empleo informal se relacionan por cuestiones muy básicas como poder salir adelante y ganar al día lo suficiente para mantenerse a ellos mismos y a sus familias

Durante la inauguración del acervo fotográfico, estuvieron presentes diputados de la bancada del PAN y la 5ta. Visitadora de la CDHCDMX, Monserrat Rizo Rodríguez.