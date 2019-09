Ver películas cuando y donde se quiera

En las últimas décadas, el sector de la informática ha experimentado un gran cambio. Poco a poco, ha ido evolucionando paulatinamente: primero, creando los aparatos, después, infinidad de programas adaptados para esas máquinas y ahora, el avance es conseguir un mayor perfeccionamiento. El resultado final es ofrecer al usuario todo tipo de contenidos, bien accesibles desde la comodidad de su ordenador.

En el campo de las descargas, parece que fuera ayer cuando apenas se podían descargar audios o vídeos por internet. Luego, la demanda consiguió ampliar el sector, aunque seguía costando mucho tiempo hacer una descarga completa. Pero a día de hoy, eso ya no es un problema: de la mano de la novedosa tecnología streaming, se acabaron las esperas para descargar y ver una película. De esta forma, puede disfrutarse de una comedia, de un drama o de una obra de suspense, gracias a los magníficos servicios de páginas web como PelisPlus o Cuevana3, así como otros en los que se pueden ver Películas Gratis y Películas Online.

EL sistema streaming, también llamado retransmisión por secuencia, consiste en la distribución o descarga de datos, desde un proveedor o servidor en internet, mientras el usuario hace uso de los datos, en cuanto éstos son descargados. Por lo tanto, el usuario no necesita esperar hasta que la descarga sea completada para poder comenzar a utilizar los datos, ya que la tecnología de streaming trabaja utilizando un buffer de datos creado en la computadora del usuario, en este buffer se almacena la información de manera temporal mientras el usuario accede a la misma. Al finalizar, la sesión de streaming es eliminada automáticamente.

Streaming en radio y TV

El streaming puede ser utilizado bajo demanda y uno de los usos más populares es el de las emisiones de radio y televisión online, en directo a través de internet. En este tipo de streaming Usted o la persona que realiza la retransmisión envía la señal de audio/vídeo a nuestro servidor de streaming (broadcast server) y éste almacena la información en un buffer temporal. Los oyentes se conectan al servidor a través de un único enlace, generalmente compuesto por un puerto en el servicio de streaming, de manera que tienen acceso al flujo generado por el emisor y pueden así escuchar la señal de audio en directo o visualizar la transmisión de vídeo.

El medio por el cual sus oyentes pueden conectarse a su radio puede ser una página web, en la cual se incluye el reproductor de audio, o también pueden escucharlo directamente a través de Windows, Media Player, Winamp, QuickTime o Realplayer.

Plataformas de películas y series

Una vez descrito su funcionamiento, es momento de reseñar las principales plataformas que permiten ver series y películas:

NETFLIX: Esta plataforma ofrece infinidad de series y películas, incluso contenido original, y es actualmente el más popular mundialmente. Cabe destacar que para obtener el servicio de streaming que proporciona Netflix hay que suscribirse y pagar una cuota mensual para poder disfrutar de su contenido ilimitadamente. Al suscribirse por primera vez, Netflix le otorga un mes gratis de prueba y a partir del segundo mes se debe pagar para disfrutar del servicio. Netflix puede hacer streaming a través de varios dispositivos que se conectan directamente al televisor, como las consolas de videojuegos.

AMAZON PRIME VIDEO: Del mismo modo que Netflix, el contenido de streaming puede ser visto directamente a través de distintos dispositivos (los kindle de Amazon o las tablets de Android y Apple) así como televisores y consolas. Ha ganado gran popularidad ya que Amazon video también produce contenido original. De hecho, en 2015, su serie Mozart in the Jungle obtuvo el Globo de Oro a mejor serie de comedia, un galardón que ninguna serie de Netflix ha alcanzado. Una ventaja más de esta plataforma es que si se suscribe a Amazon, todas las compras que realice en su página incluye envíos más rápidos, por lo que resulta muy competitivo.

HBO Go: En el servicio de streaming de HBO puedes acceder a todos los capítulos de tus series favoritas de este canal, incluso si el capítulo o la película se estrenó el día anterior, se tendrá disponible. Lo que representa una ventaja insuperable con respecto al resto de plataformas.

FOX PLAY: Ofrece todo el contenido de los canales Fox y Fox Premium. Se puede disfrutar de series, películas, deportes en vivo, documentales y mucho más. La ventaja que tiene con respecto a las anteriores plataformas es que permite ver deportes en directo.

CRACKLE: No es muy fuerte en contenido original. El más popular de sus productos es Comedians in a Car Getting Coffee con Jerry Seinfeld (una serie cómica). Crackle es gratis, pero tiene un catálogo de títulos bastante más reducido que ofrecer al cliente que el de los servicios anteriores.