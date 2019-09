Trajineras del terror

CIUDAD DE MÉXICO.– Durante el domingo por la tarde comenzó a correr la versión de que un hombre, aparentemente ebrio, había caído en uno de los canales del embarcadero de Nativitas, alcaldía de Xochimilco, durante un recorrido en trajinera.

Luego de varias horas se supo que se trataba del joven José Manuel Romero Reyes, de 20 años de edad, quien había llegado desde Puebla con otros 12 amigos a festejar su cumpleaños; los jóvenes arribaron al embarcadero Nuevo Nativitas a las 13 horas, sin imaginar la tragedia que vivirían horas después.

Cuando José Manuel intentó cambiarse de una trajinera a otra se golpeó en la cabeza y cayó, sus amigos se dieron cuenta y comenzaron a gritarle, pero ya no salió. Sus movimientos fueron torpes ya que había estado ingiriendo bebidas embriagantes durante el trayecto y cayó al turbio lago, donde fue tragado por el lodo y lirio acuático que se concentran en esa zona.

Mientras tanto una de sus amigas que grababa el festejo comenzó a gritar: “Ya se están pasando todos, no mames, no mames. ¿Quién se cayó?, empecé a grabar una historia y salió como se cayó ¡no sale, no sale!… Era Chema…no mames. No,no,no…”.

Luego, los responsables de las trajineras trataron durante varios minutos de salvar a Chema –como le decían– con los palos que mueven las lanchas, inclusive un menor se arrojó a las aguas para tratar de sacarlo, pero todo fue en vano y el gozo se vino al pozo, después todo fue angustia y desesperación, por lo que tuvieron que dar parte a la policía y los servicios de emergencia para rescatar el cuerpo.

Fueron 15 horas de intensa búsqueda, hasta que una brigada del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) logró encontrar el cadáver de Chema y sacarlo a flote para que las autoridades dieran fe de su deceso.

El cuerpo de Chema terminó en una de las gavetas del Semefo, a donde acudieron sus familiares de Puebla para reclamarlo, mientras las autoridades abrieron una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.