Súper Lamas Campechanea su cumbia con otros

Graban acompañados de Pedro Fernández, Los Recoditos, Ninel Conde y Raymix, entre otros

SALVADOR TREJO

Después de seis años sin lanzar un disco, el grupo Súper Lamas echó la casa por la ventana con un álbum de duetos en los que mezcló diferentes estilos que van desde la banda hasta el mariachi y la electrocumbia.

El álbum se llama Súperlameando y en el mismo contaron con la colaboración de Ray Mix, Aleks Syntek, Ninel Conde, Los Recoditos, Juan Solo, Pedro Fernández, Horacio Palencia y José Manuel Figueroa, entre otros.

En entrevista con Grupo Cantón, Mike Balmory, vocalista de Súper Lamas, aseguró que en realidad no pensaban hacer un disco de duetos, pero al proyecto se fueron uniendo artistas y así se gestó Súperlameando. “Cuando grabamos Ámame con Juan Solo, ni siquiera sabíamos se haría un disco, pero cuando estábamos grabando contacté a Blanca Martínez para hacer el dueto y aceptó, entonces al proyecto se unieron más artistas quienes no imaginaban escucharse en cumbia. Aleks Syntek nunca concibió cantar en cumbia Corazones Invencibles pero al oír los arreglos le gustaron muchísimo, igual pasó con José Manuel Figueroa con Expulsado Del Paraíso; al principio no le convencía, pero al escucharlo cambio de opinión y lo grabó con nosotros”, señaló.

Por su parte, el hijo de Joan Sebastian, quien estuvo en el lanzamiento del CD-DVD aseguró: “Era un tema que ya estaba en el baúl, pero cuando me mandan el audio de cómo lo iban armando, fue diferente, me encantó y se grabó”.

Cabe mencionar que el álbum contiene 15 temas, 8 son temas de los artistas invitados y 7 se Súper Lamas, cantados por ellos. El éxito del material hace pensar a Súper Lamas en hacer un segundo disco.

FRASE

“Lo normal es que ellos (los invitados) graben temas de nosotros, pero lo que hicimos fue campechanear, son 8 temas de ellos y 7 temas de nosotros cantados por ellos”, MIKE BALMORY, VOCALISTA DE SÚPER LAMAS