¡Ratifican a corruptos!

SOTO Y MENDOZA NÚÑEZ DE CÁCERES, AMPARADOS POR JEFES SOLAPADORES CASARREAL Y CID

La Función Pública debería darle seguimiento a los trabajadores que se les pagó movilización y menaje de casa y nunca se movieron del centro de trabajo donde estaban, en complicidad con el gerente MARCO MENDOZA NÚÑEZ DE CÁCERES de la Gerencia de Seguridad Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (GSSTPA) Región Norte…

Son como cinco casos, en donde a cada trabajador se les pagó 50 mil pesos de movilización, más los 30 mil de la mudanza al nuevo centro de trabajo que les “tocó”.

La corrupción permite a NÚÑEZ DE CÁCERES que la compañía CHILPAN no le pague a sus trabajadores, no les tenga registrados en el IMSS, además de recibir mochadas para no sancionar los incumplimientos de las partidas, también en asociación con JUAN CARLOS DÍAZ les rentan las casas de familiares para que ahí instalen sus oficinas, no sólo a esta compañía, lo mismo fue en los convenios con la UAT, UANL y otras instituciones educativas (Estafa Maestra). De todo esto ya tiene conocimiento su jefe ADOLFO CID VÁZQUEZ, subdirector de SSTPA y lo solapa, no solo en eso, NÚÑEZ DE CÁCERES aprovechó el descontrol del pozo Águila 50 hace unos años para que a través del proyecto J, se pagará una fuerte cantidad de millones de dólares a la compañía VALLEN que la gerencia debía por servicios no pagados, compañía que le sigue agradeciendo a NÚÑEZ DE CÁCERES, marmaja que sacan usando partidas del contrato para “comprar” pintura que según emplean para las estaciones contra-incendio…

La 4T aún no alcanza la corrupción en la Región Norte.Lo peor CID VÁZQUEZ acaba de ratificar a MENDOZA NÚÑEZ DE CÁCERES…Habrá más.