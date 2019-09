Lucero feliz con sus 50

Orgullosa de su físico Lucero, quien hoy alcanza los 50 años de vida, reveló que no tiene problemas en decir su edad, pues es un número que refleja su experiencia. En entrevista para el diario Reforma, la cantante explicó su estrategia para mantenerse joven: “Se ha hecho mucho énfasis en el físico, en las celebridades. Hay mucha expectativa en ¿cómo se ven las artistas?, ¿cómo se mantienen?, ¿quién se opera y quién no?, ¿quién tiene bótox y por qué?”, explicó la cantante, y agregó que desea lucir de la edad que tiene.

“No me quito los años porque me siento contenta como me veo. Tener 50 años es difícil de esconder, porque todos saben que empecé en el 80s, no me puedo quitar la edad así de un plumazo y no tendría por qué. Las personas deben representar la edad que tienen. No me quiero ver ni de 20, 30 ni 40. Me quiero ver de los años que tengo”, dijo La Novia de América.

Finalmente dijo que está orgullosa de cómo lleva la edad: “El ejercicio ayuda muchísimo”, afirmó.