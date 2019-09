Jaen Alberto: De la cumbia a lo urbano

Like

El exvocalista de Los Diablos Locos decidió cambiar de giro y forjar su propia historia

SALVADOR TREJO

Aunque es muy joven, Jaen Alberto ha tenido una carrera vertiginosa, lo que lo llevó a convertirse en vocalista principal de Los Diablos Locos, una agrupación mexicana de cumbia y salsa reconocida en México, Latinoamérica y Estados Unidos, con la que pisó grandes escenarios y saboreó las mieles del éxito, sobre todo con el tema Si no la tengo, con la que duró 16 semanas consecutivas en primer lugar en Colombia e impuso record para un grupo mexicano.

Pese a haber saboreado las miles del éxito y cantando en varios países, Jaen decidió dejar a Los Diablos Locos y experimentar con nuevo sonidos e ideas, además de explotar su faceta como compositor, por lo que compuso y lanzó a dueto con Dulce Najar, participante de La Voz México, el tema Quiero que te quedes, dentro del género urbano.

“El urbano tiende a fusionar varios géneros y por este motivo me decidí a cambiar de género, pero yo siempre he sido popero, pero por azahares del destino llegué a los tropical con Los Diablos Locos. Estuve con ellos 4 años, pero a la par ya venía trabajando con mi proyecto y por eso decidí dar el salto a lo urbano, porque es una mezcla de música latina que te permite hacer muchas cosas e hice un sonido que se acerca más a lo que a mí me gusta”, señaló.

Finalmente, aseguró que quiere convertirse en el primer mexicano en figurar en este género dominado por cantantes colombianos, cubanos y puertorriqueños y para diferenciarse de ellos agregó a su música instrumentos como la jarana y el requinto, con lo que busca darle a sus temas un toque más mexicano.

