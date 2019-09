Horóscopos para este martes 3 de septiembre

Hola te saluda Yamarash para recordarte que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base de tu futuro.

Llegan estímulos que provocan entusiasmo, no te vas a detener por ningún motivo hasta obtener tus propósitos, estás concentrado y todo va a salir bien. Es necesario renovarse y hacer cambios para mostrar que has aprendido del pasado. Un momento difícil pone a prueba tu capacidad intelectual para encontrar la mejor solución sin que te ocasione conflicto. El éxito impacta en tu trabajo recibiendo entradas de dinero.

Llegan estímulos que provocan entusiasmo, no te vas a detener por ningún motivo hasta obtener tus propósitos, estás concentrado y todo va a salir bien. Es necesario renovarse y hacer cambios para mostrar que has aprendido del pasado. Un momento difícil pone a prueba tu capacidad intelectual para encontrar la mejor solución sin que te ocasione conflicto. El éxito impacta en tu trabajo recibiendo entradas de dinero.

Interactúas con personas que piensan diferente, escucha y ten criterio para saber convivir, se tolerante y no intentes imponer tu manera de pensar, respeta. Serás valorado por tu familia por ser tan asendoso y colaborador en quehaceres y limpieza. Pasan excelentes vivencias donde las risas y el entendimiento fluyen. Tu manera tan educada y diplomática hace que no te involucres en conflictos de trabajo.

Lo más conveniente es poner atención a la firma de acuerdos podrán haber puntos que no te favorecen. El entendimiento entre su pareja favorece la relación, surgen una actividad en común donde comparte más tiempo. Nuevos comienzos aseguran su bienestar arriesga y sigue la intuición será para mejorar. Perfecciona y aprende nuevas técnicas tendrás que ser más competitivo y demostrar que eres el mejor. Una sorpresa pone alegre tus sentidos y mejora el humor.

Buscan molestar y perjudicar, no te involucres y pasa por alto ciertos comentarios mal intencionados, concéntrate en tus actividades y toma todo por el lado amable. Algunos pagos o angustias económicas pasarán de manera rápida, sigue enfocado en tu trabajo y no descuides las responsabilidades. La pareja le reclama por acciones fuera de contexto, recapacita y haz reparación de daños si perjudicarte o afectarte, actúa con tacto y cortesía.

Los conflictos legales por fin logran disiparse, y la justicia se manifiesta. Percibes dinero suficiente para poder darte el gusto que tanto has deseado, hacer la compra que tanto anhelante o pagar el dinero que debes. Se cruza en tu camino una persona con quien logras entenderte muy bien, estarás frecuebrandola y podrá iniciarse una nueva etapa de romance.

CAPRICORNIO

(diciembre 22/enero 20)

Descubres que una persona que le hablas o es un amigo no es sincero y si hipocresía trae problemas, encara su falsedad o bien marca distanciamiento. Algunos proyectos no son beneficiosos se más paciente, no es buen momento para hacerlos. Los conflictos se logran disipar y la pareja logra perdonar detalles del pasado, nuevamente el vínculo se hace más fuerte. Las fuerzas del cosmos dan mayor entendimiento para discernir lo que te conviene y pueda beneficiarte, sigue la intuición.