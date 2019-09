Fallece Rodolfo Tuirán, exsubsecretario de Educación

Esta mañana se informó que Rodolfo Tuirán, exsubsecretario de Educación Media Superior durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, murió la noche del domingo, informó la familia del también académico del Colegio de México.

El exfuncionario estuvo hospitalizado desde principios de julio debido a un cáncer linfático,enfermedad de la que estuvo actualizando a través de Twitter.

“Ha transcurrido 42 días desde que fui internado de emergencia para atender el cáncer linfático que me afecta. No hay duda que ha habido días buenos y malos en este proceso. En ellos tomé conciencia de la finitud de la vida, lo que me obligó cambiar la perspectiva y prioridades”, fue el último tuit que compartió el exfuncionario.

De acuerdo con los familiares del académico, Tuirán será velado en la funeraria Gayoso en Felix Cuevas.