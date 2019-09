Entrevista intima a Ime Tuñón, las esposa de Julián Figueroa, luego de seis años de casados

Ime Tuñón, Julián Figueroa, tu marido ¿extraña mucho a su papá todavía? Le pregunté a la esposa del hijo de Maribel Guardia. “Sí, sueña muy seguido con él, casi todas las noches me dice que soñó con Joan Sebastian y que platican muy bonito y me da gusto por él.”

¿Es cierto que Joan celaba mucho a Julián que no le gustaba que tuviera novia?

“Sí, Joan Sebastian celaba mucho a Julián antes, pero conmigo no fue muy así, Julián me había contado que su papá no quería que tuviera novia, era muy celoso con sus hijo pero conmigo se portó súper bien, era un señor muy culto y muy inteligente, eso sí, tenía un carácter muy fuerte, cuando estaba de buenas estaba muy de buenas, pero cuando estaba de malas también muy de malas.”

¿Ya se arregló lo de la herencia de Joan Sebastian?

“No lo sé y no me gusta meterme en ese tema, ni le pregunto, pero sí sé que están terminando de arreglar esos asuntos, gracias a Dios porque ya tenían muchos años con ese pendiente.”

¿Julián te protege de la inseguridad con guardaespaldas o no?

“No, para nada porque precisamente yo no soy miedosa ni siento que esté tan peligroso, entonces no es necesario.”

¿Julián tiene un carácter muy fuerte verdad, pelean mucho?

“De repente grita, tenemos un carácter similar pero personalidades muy diferentes, lo cual nos da equilibrio. Él sabe que si me grita yo le grito más duro, pienso: Últimamente trato de pensar: Bueno, él es así y si le contesto igual empieza la discusión y qué flojera, por lo que prefiero dejarlo ahí, porque de cualquier manera a él todo se le pasa en 2 minutos y en 2 minutos está feliz de la vida y ya ni se acuerda que dijo, mientras que yo soy al revés, a mí se me pasa y se me olvida como en 3 años… entonces mejor no me engancho y aunque yo no tengo tan bonito carácter, sí me contengo mucho con él”.

¿Ime, en el amor sigue igual de apasionado contigo después de tantos años?

“Sí, incluso al contrario, ahora noto que es más cariñoso y más bueno conmigo.”

¿Crees que duren casados toda la vida tú y Julián?

“Sí, nos llevamos muy bien y somos estables, no veo ningún problema, viviendo con una persona todo se vuelve más light aunque agradezco también las peleas porque una relación donde todo está perfecto no es natural, discutir un poco también tiene su encanto porque después viene la reconciliación.”

¿Cuándo conociste a Julián Figueroa?

“Nos conocimos en julio 2013 en una fiesta en Monterrey, nos hablábamos mucho por WhatsApp y a principios de noviembre, 3 meses después fue a Monterrey pues su papá tenía un concierto, me invitó a salir y ese mes nos hicimos novios, hace 6 años y llevamos 2 de casados.” Concluyó Ime Tuñón esposa de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian.