Desalojan a casi 150 mil personas en Florida por “Dorian”

Estados Unidos. Tras arrasar con Bahamas, el huracán “Dorian” de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson se pretende avanzará a Florida, Estados Unidos.

Ante esto, más de 148 mil personas fueron desalojadas en Florida, en el condado de Saint John, en espera del huracán Dorian, que azotó este domingo las Bahamas con categoría 5.

El estado de alerta fue activado en diversos puntos del estado, Dorian es el segundo huracán más fuerte nunca antes registrado en el océano Atlántico después de Allen en 1980, y podría igual por la fuerza del impacto en tierra el record del huracán del Día del Trabajo de 1935.

“Oramos por los residentes de Bahamas, goleado como nunca antes por un huracán de categoría 5 con viento de casi 320 kilómetros por hora”, dijo en su cuenta de Twitter el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, refiriéndose al impacto de Dorian sobre Bahamas.

Pray for the people in the Bahamas. Being hit like never before, Category 5. Almost 200 MPH winds.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 1, 2019