Las formas no agradaron

Ciudad de México.- Óscar Rojas debutó en la Liga MX con el América en la Jornada 13 del Invierno 2001, entrando de cambio en el victoria azulcrema 2-1 sobre el Celaya en el Estadio Azteca, torneo en el que disputaría dos juegos más, también entrando de cambio ante Tecos y Santos, bajo el mando de Manuel Lapuente, para después emigrar al San Luis, por cuatro torneos.

El Kevin volvería al conjunto de Coapa en 2004 para consolidar su carrera y obtener los títulos del Clausura 2005, Campeón de Campeones en el mismo año, y la entonces Copa de Campeones de la Concacaf 2006.

En entrevista con Grupo Cantón, el aún futbolista activo, relata cómo se dio su salida de las Águilas en 2012, dos torneos después de la llegada de Miguel Herrera al banquillo.

“No me lo esperaba, te soy sincero, me lastimé contra Pachuca en un choque con Rodolfo Cota, me recuperé, pero ya casi no jugaba, llegó (Miguel) Layún por la izquierda y regresando de la Pretemporada para el Apertura 2012, me notifica Miguel por teléfono que ya no entraba en planes.

“Mi salida y por la persona que llega, que no es por nada, pero llegó alguien no nacido en el club como Efraín Juárez y no es contra él ni mucho menos, pero la verdad sí fue un golpe duro. A los pocos días llegó el interés de Pachuca y sin pensarlo lo acepté, me fue bien, un año, me hubiera gustado haberme quedado, pero no fue así”, relata el futbolista, quien acepta hubiera preferido que la noticia se la dieran en persona.

“Sí, fue por teléfono, y no es nada contra él (Miguel Herrera), después de esa llamada le dije que si me hubiera gustado que me lo hubiera dicho de frente, que me lo dijera con tiempo para poder buscar y si le dije que me dijera quién venía en mi lugar, y tal cual me dijo: ‘llega Efraín Juárez’ y hasta ahí, lo sigo viendo, lo saludo y todo normal, pero a final de cuentas si te queda eso de que sabes que llegó otro jugador que no nació en las Fuerzas Básicas del América y viene suplirte a ti”, añade Rojas Castillón, quien declinó, tiempo más adelante, volver al conjunto milloneta.

“Después se dio la oportunidad de regresar al club, me habló Ricardo Peláez (entonces director deportivo del América), pero obviamente estaba Miguel, y cómo regresar al lugar donde está la persona que a final de cuentas no te quiso, yo tomé la decisión de no regresar y se dio la oportunidad del Puebla y Atlas y me fui al Puebla”.

Óscar Adrián pasó por momentos complicados con el América, como cuando estaba Rubén Omar Romano en la dirección técnica, que la escuadra voló bajo.

“Recuerdo mucho que cuando él (Romano) deja al club, perdemos con Flamengo 4-2 en el Azteca en la Ida de los Octavos de Final de la Copa Libertadores 2008 y llega Juan Antonio Luna y nos toca ir a dar el Maracanazo en Brasil, remontamos 0-3 (4-5 global) y de ahí siguió Juan Antonio Luna.

“Años después llega Miguel y fue un cambio drástico, empieza a salir gente, muchos nos preguntábamos porqué, todavía me quedo un año con él y al tercer torneo ya no me toca estar”.

OPORTUNIDAD PARA JÓVENES

Respecto a la actualidad del América, el nacido en la Ciudad de México revela que le gustaría que se le diera más oportunidad a los jóvenes del Nido.

“Los últimos en salir fueron (Edson) Álvarez y (Diego) Lainez, ahorita está jugando (Francisco) Córdova, y ahora con los lesionados, comentaba la otra vez Miguel que estaba lleno de jóvenes, pero a mí en lo particular eso me gusta, porque son de sus Fuerzas Básicas, a mí me tocó que me dieran esa oportunidad y atrás de mí había gente esperando su chance.

“Ahora ves a un América lleno de extranjeros, y creo que los únicos mexicanos son Memo (Ochoa), antes estaba parando Óscar (Jiménez), y Paul (Aguilar) y de ahí ves puro extranjero, creo que América debería regresar a eso, darle esa oportunidad a jóvenes. De qué sirve tu Sub 20 y Sub 17 si no le das oportunidad a esos chavos”.

RETIRO

Antes de su participación en el reality show Exatlón, Óscar militaba en Lobos BUAP, donde no recibió la oportunidad de jugar por parte del estratega Francisco Palencia en dos certámenes.

“No tuve esa oportunidad ni en Liga, ni en Copa, realmente si me sorprendió porque fue el único equipo en Primera en el que no tuve minutos, nunca tuve una explicación o mínimo saber el porqué, yo tampoco pregunté, yo siempre fui una persona que permite que su trabajo hable por él “Después, se da la venta del equipo, que pasó a afectar a muchos, tengo entendido pocos pertenecían al club y se acomodaron y los que no, como en mi caso, el de (Francisco) Maza Rodríguez, Francisco Torres, no tuvimos arreglo con ningún club y quedé dolido con la situación que se dio”.

Ahora el futbolista de 38 años espera poder retirarse del futbol profesional como a él le gustaría, en la cancha. “Desde antes que terminara el torneo pasado, me estuve moviendo, mi edad afectó y el no jugar dos torneos pues más, ojalá se pueda, seguiré preparándome físicamente de aquí al siguiente torneo a ver si sale algo”, confiesa Rojas, quien también ya ve su futuro después de colgar los tachones.

“Me metí al curso de entrenador, porque mi idea es esa, porque más adelante me gustaría tomar parte de un equipo, pero salió lo de Extalón y lo tuve que dejar de momento y ahora tengo que hablar para ver la oportunidad de que se pueda dar. “Eso de analista en televisión también me encantaría, sería algo muy bueno, también se necesita preparación”.