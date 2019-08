Hoy presentamos: viva Mex

Apachurro señora bonita ! Ya es septiembre y yo estoy muy emocionada porque es uno de los meses favoritos en el que debemos sentirnos orgullosos de ser mexicanos y podemos disfrutar del colorido, los sabores y los olores de nuestro bello país

Y hablando del mes patrio, Televisa ya grabo si programa especial para el día del grito : la noche mexicana. Una espectacular producción que se realizó en las instalaciones de San San Ángel, donde hubo una increíble feria con todo y juegos mecánicos, antojitos, dulces, bebidas y muchos juegos . Fui una de las invitadas a dicha celebración y pude ver a gran parte de la familia televisa reunida, como Alicia Machado, Laura Bozzo, Angelique Boyer, Andrés Palacios y una infinidad de famosos. El programa especial será conducido por la guapísima Cynthia URÍAS Y Jordi Rodado y habrá musicales de estrellas de la talla de Gerardo Ortiz y Pandora ! Yo me la pasé increíble en la fiesta, cante, baile, rompí cañón la dieta u disfrute al máximo, así que no se pueden perder el programa el día del grito

Quien también está de manteles largos es mi amiga Vero Solís, conocida diseñadora mexicana que abrió su primer boutique en la ciudad de México, en Polanco , y por supuesto yo no podía perderme el bailongo de apertura. Además de traernos lo último en tendencias y moda, Vero organizo una gran fiesta en la que logró convocar a personalidades como Laura G, quien por cierto reapareció después de convertirse en madre de nuevo y no es por nada, pero luce espectacular y trae cuerpazo ! También me encontré a mi amiga Anette Cuburu , y Cynthia URÍAS . Yo compré obvio la camiseta de mi signo, y ya es una de mis favoritas en el clóset

Yo conozco a Vero desde hace muchos años, cuando ella comenzaba si carrera haciendo bellos vestidos de quinceañera, y me confieso fan de los diseños de Vero Solís y ahora que la tenemos aquí en la ciudad que me agarren porque seguramente me podría ir a gastar mis quincenas a su tienda

Les cuento también que muero de nervios porque ya el próximo viernes 6 me estreno como doña Inés en el Tenorio ! He estado muy aplicada, ya me aprendí todo el libreto y ya comencé con los ensayos . Me tocan muchas escenas con María Elena Saldaña La Güereja que es toda una institución en el espectaculo, pero lo que me tiene con el alma en un hilo es que Voy a tener que besarme en la boca con el negrito Araiza , mi gran amigo y compañero del programa HOy! Que nervio ! Estoy haciendo hasta lo imposible por atrapar al público con mi trabajo y se que lo voy a lograr

Debo confesarles que soy la fan número 1 de la máscara, este formato que si primer emisión logró atrapar a todo México, logrando un rating histórico. Me parece espectacular el trabajo de los investigadores. Yuri siempre espontánea, consuelo Duval es una reina de la comedia, y todo el panel está maravilloso. Ya quiero saber quién es el siguiente que está detrás de la máscara, y no dudo que grandes estrellas nacionales e internacionales nos darán la sorpresa

Moraleja: y tu con quien vas a dar el grito ? Este consejo te doy porque tu amiga Escalona soy PD: no mientan por convivir