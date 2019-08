Yuri, ni una mentira más

Fui a entrevistar a Yuri, por el lanzamiento de su nueva colaboración “Ni una mentira más“. Me encantó verla tan radiante. Junto a Natalia Jiménez interpreta un temazo y además se dieron vuelo en la filmación en una hacienda en Yucatán. “Llevaba tiempo queriendo hacer un video en esa locación y siempre estaba ocupada”, me confesó la güera. Una vez que la consiguió, se lanzó con todo su equipo y también familia.

“Bien me lo dijo María Victoria cuando le pregunté cómo le había hecho para tener una familia hermosa. Ella me dio el secreto. Hay que estar como muéganos, juntos a todos lados, por eso cuando nos fuimos tres meses a Colombia a trabajar, saqué a Camila de la escuela y le puse maestra particular, pero siempre juntos”, me dijo la jarocha con orgullo.

Y agregó: “Prefiero que sea burra pero que estemos en familia”. Luego, soltó la carcajada.

Y es cierto que ellos se apoyan y se cuidan. El fin anterior fuimos a verla a Cats y ahí estaban Rodrigo y Camila en el camerino. Por cierto, la Rafaella pidió que le pintaran la cara como gatito y Yuri, cómo buena mamá, se desvivió por complacerla. Salimos más fans todavía después de verla cantar y actuar en Cats. No dejen de checar la cartelera. De verdad es un agasajo y además el teatro en Coyoacán, lo dejó divino Gerardo Quiroz, el productor.

Volviendo al tema de “Ni una mentira más”, me dijo que ella se encargó de todos los detalles y hasta propuso al modelo guapo del video que después se cachetearon ella y Natalia para la filmación. El tema lo amerita.

Yuri siempre impecable con su imagen llamó a Víctor, Jesse y a Giannina Azar para que la vistieran. Fue así como lució divinaaaaaa con unos vestidos de ensueño. Natalia tampoco se quedó atrás, la española también lució muy cuca. Hay que decir que Yuri la llamó con anticipación para coordinarse con ella en cuanto al detalle del vestuario. Parece que las cantantes se entendieron de maravilla y eso que apenas se conocieron en la filmación del video. El calor, me contó que sí estuvo de miedo, pero cómo ya ven que la güera siempre anda con su abanico en mano, no la sufrió tanto. Natalia sí batalló más con el clima, pero a ninguna de las dos les corrió una gota de sudor durante la filmación, pues se ven impecables.

Vaya, desde aquí un aplauso para el nuevo trabajo de Yuri. De veras es toda una inspiración. Para ella cada tema que lanza, cada disco, cada show, es un nuevo comienzo. Por eso, tanto público como fans y prensa, le tenemos tanto respeto y admiración. Baje el tema de las plataformas digitales y échele ojo al video que les quedó espectacular. “Ni una mentira más” con Yuri y Natalia Jiménez, ya es un éxito.