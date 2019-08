Después de meses de rumores sobre un romance entre Lupillo Rivera y Belinda, el cantante decidió poner punto final a la supuesta historia de amor y a través de Instagram compartió un video la madrugada de ayer en el que asegura que la relación con la cantante es totalmente de amistad, y recalcó que no quiere seguir exponiendo a su amiga a los rumores.

“Belinda y yo nunca hemos sido novios. Ella y yo simplemente hemos sido amigos. Nos conocimos en La Voz, empezamos a conocernos, salimos unas cuatro, cinco o seis veces a diferentes partes, al cine, a un evento, a unas fiestas, pero simplemente somos amigos. Nos conocimos, nos caímos bien, conversamos mucho y nos la llevamos muy suave”, agregó.

Además, explicó la razón por la que se tatuó la imagen de la cantante.

“Este tatuaje me lo hice porque hay algunos fans de Belinda que se han tatuado su rostro y en una conversación que tuvimos ella y yo allí en La Voz me retó, me dijo: ‘¿A que no te tatúas mi cara?’. Me mandó la foto, fui a Las Vegas y ahí me hice el tatuaje”, explicó.

Belinda agradeció que su amigo se diera el tiempo para aclarar los rumores, pidió respeto para él e incluso bromeó con el tema de la boda asegurando que ella sí quería casarse.

“Yo sí me quería casar contigo, ¿será que podremos?”, a lo que Rivera contestó: “¡¡¡Lolitaaa!!!”.