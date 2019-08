¡No tomes agua de lugares extraños!

Tal parece que China cada día nos quiere sorprender más, y es que el hecho que les presento el día de hoy puede ser catalogado como algo muy perturbador, nos deja una enseñanza: “no bebas de aguas extrañas”. Esto lo aprendió de la peor forma un niño de este país cuando le extrajeron una sanguijuela de la garganta.

El pequeño, del que no se sabe su edad, habría tragado a la criatura mientras se encontraba de vacaciones en su casa, ubicada en una zona rural de la provincia de Guizhou, en el sureste del país. El padre del menor al notar que su hijo no dejaba de toser desde hacia 10 días y comenzar a sacar sangre, lo llevó al hospital de la región; No se lograba un diagnostico certero del problema, por ello derivaron el caso al hospital materno- infantil de Guiyang, la capital de la provincia.

Las siguientes imágenes pueden herir susceptibilidades, se recomienda discreción.

Al practicarse una broncoscopía encontraron al organismo marrón en la traquea del niño. Los médicos la sustrajeron con unos forceps y confirmaron que se trataba de una sanguijuela de 8 centimetros que se alimentaba de su sangre.

Afortunadamente el pequeño fue dado de alta y pudo disfrutar de sus vacaciones.

También te puede interesar: