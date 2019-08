¡Lana del Rey encinde las redes con “Norman Fucking Rockwell”!

Ciudad de México. Sin duda Lana del Rey es una de las cantantes más exitosas del momento, pues sus canciones hacen vibrar a todo aquel que las escucha, y en esta ocasión la cantante sorprende a sus fans con su nuevo álbum Norman Fucking Rockwell.

La cantante estadounidense lanzó el día de hoy su sexto disco, titulado Norman Fucking Rockwell, y los fans de la intérprete de ‘Born To Die’ no pudieron evitar no compartir sus impresiones en las redes sociales, expresando su amor por este. Dentro de esta magnifica pieza se encuentran géneros como el dream pop, el sadcore o el chamber pop y varios de los temas ya había sido lanzados por la cantante hace tiempo.

Love Song, Bartender, California, The Next Best American Record, The Greatest, Cinnamon Girl y How to Disappear son algunos de los títulos de las nuevas canciones que cierran el “circulo” que Lana del Rey abrió con Mariners Appartment Complex hace más de un año.

Y por si fuera poco, la cantautora neoyorquina también compartió a través de su cuenta oficial de YouTube el vídeo musical Doin’ Time, en el que aparece como una gigante que pasea por Los Ángeles.

¡Sin duda que es un excelente álbum y aquí te lo dejamos para que puedas escucharlo!

