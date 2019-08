¡Hecho en México para México!

View this post on Instagram

no podía dejar pasar la sexta edición de La Fiesta de las Culturas Indígenas 2019 y deleitarse con los productos artesanales que ofrecen ahí. | En esta ocasión podrás descubrir una infinidad de productos mexicanos 100% artesanales como ropa, accesorios, comida, decoraciones, juguetes y mucho más. | Además podrás gozar de conferencias, danzas, recitales de poesía y música, presentaciones de películas, entre otras actividades. | ¡Es el lugar perfecto para tu fin de semana! | 📍Zócalo Capitalino, CDMX. | 📆 Estará hasta el 25 de agosto. | 🕙 De 10:00 a 20:00 horas. | 🎟 Entrada libre | TIPS: ✅Te recomendamos vayas entre semana debido a qué hay mucha gente. ✅Vayan con ropa cómoda y con gorra o sombrero para aguantar el calor. ✅Llevar dinero suficiente porque querrás comprar ¡muchas cosas! ✅Te sugerimos probar las Nieves de pulque con fruta. | ⭐⭐⭐⭐ | ¡No esperes más y ve!