Definidos los grupos de la UEFA Europa League

Esta mañana la UEFA realizó el sorteo de grupos de la Europa League, en la que participarán los mexicanos Raúl Jiménez (Wolverhampton), Jesús “Tecatito” Corona (Porto) y Erik Gutiérrez ( PSV).

The 2019/20 #UEL group stage draw! 👊

Which games are you excited for?#UELdraw pic.twitter.com/aZkjcfj4lD

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 30, 2019