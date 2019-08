Checo Pérez renueva por 3 años con Racing Point

Esta mañana el piloto mexicano Sergio Pérez, informó oficialmente su renovación por tres años más con Racing Point, escudería con la que se mantendrá en la Fórmula 1.

A través de su cuenta de twitter el piloto informó:

“Increíble. Llevo seis años con este equipo y renuevo por tres más. Estoy muy contento, porque es mi segunda familia, es un equipo en donde me siento en casa, y creo que los siguientes tres años van a ser muy interesantes para nosotros. Espero tener muchos podios y darles muchas alegrías a todos, gracias a todo el equipo que ha hecho esto posible. Gracias a todos por su apoyo”, fueron las palabras del mexicano.

¡Feliz de renovar 3 años más con mi segunda familia @RacingPointF1! 😃 ••• Happy to renew 3 more years with my second family #RacingPoint! 😃 pic.twitter.com/cbMpCK97hD

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) August 30, 2019