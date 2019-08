Balance sin “sorpresas” el Informe del domingo. “Carajo” es una canastilla explicó AMLO a donde envió a malos políticos

Redacción Basta

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que el domingo, día de su Primer Informe, no anunciará la expropiación de los terrenos de Santa Lucía para poder construir libremente el nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, sin embargo, adelantó que será un balance del Plan Nacional de Desarrollo, los avances y logros de su administración.

Y es que el primer mandatario fue cuestionado sobre cómo calificaría la primera etapa gobierno, a lo que respondió que eso se lo deja a sus críticos:

“Yo el día primero voy a hablar sobre esto porque tengo que informar con mucha objetividad sin ocultar nada pero realmente yo estoy sujeto al escrutinio público todos los días entonces que hagan su trabajo, algunos cobran y cobran bien”.

Momentos antes, el político tabasqueño explicó el termino “carajo” que en términos –marítimos era la canastilla colocada en lo alto del mastín de los barcos, y aseguró que ahí es donde envió a los que se quieren aprovechar del movimiento y del partido Morena. Esto al referirse a sus dichos ante las parlamentarias de diputados y senadores.

“Entonces lo que dije ayer fue: el que no tiene principios y que no tiene ideales, el que es un ambicioso vulgar, no debe dedicarse al doble oficio de la política se debe de ir al carajo eso fue lo que dije ya a nadie en general es de carácter universal”.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo Federal fijó su postura respecto a la información periodística que menciona que el director general de la CFE, Manuel Bartlet tiene varias propiedades que no reportó en su declaración patrimonial. Le dio un espaldarazo y dijo que confía plenamente en él.

“Son de estos reportajes que se hacen con propósito de afectar políticamente, pero sin duda pero todos tenemos la obligación de informar. Yo le tengo confianza al licenciado Barttlet; y como es natural pues hay adversarios, los conservadores quienes están sacando todo ese tipo de cosas”.

En este día de aclaraciones, el presidente de la República también se deslindó del desabasto de medicamento, principalmente los recetados contra el cáncer, y culpó a las farmacéuticas que –dijo- estaban coludidas con las anteriores administraciones.

(Finalmente, se informó también que los estados que tienen mayor incidencia de número de casos de desaparecidos y fosas clandestinas son Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Durango y Tamaulipas.