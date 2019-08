Avalan el rumbo del país con AMLO

La forma en que el presidente de la República –Andrés Manuel López Obrador– está gobernando, es avalada por 54 por ciento de los mexicanos, quienes consideran que el país ha mejorado desde que asumió al poder el pasado 1 de diciembre.

A dos días que López Obrador presente ante los legisladores un balance de estos primeros nueve meses de su administración, la empresa Buendía&Laredo dio a conocer una encuesta realizada en los 32 estados, cuyo resultado arrojan que para los ciudadanos la situación ha mejorado desde que el tabasqueño asumió el poder, solo un 18 por ciento dice que está peor y un 25 por ciento respondió que ni bien ni mal.

A pregunta expresa si en lo personal, ¿usted y su familia están mejor o peor desde que Obrador es Presidente?, ¿Mucho o algo?, el 42 por ciento dijo que mucho; el 39 por ciento señaló que no le ha ido ni peor ni mejor, y solo un 15 por ciento dijo que está peor que antes. Una de las respuesta que reflejan que los mexicanos “está feliz, feliz feliz”, como lo dijera el propio Andrés Manuel, es cuando se le cuestiona a los mil entrevistados si con esta nuevo gobierno se siente optimista o pesimista sobre el futuro del país, señalando un 71 por ciento que están “muy optimistas” y un 22 por ciento “algo pesimistas”, por lo que siete de cada diez mexicanos ven bien el rumbo que está tomando el país.

Para el 73 por ciento de los ciudadanos, lo mejor que ha hecho AMLO ha sido: Apoyar a adultos mayores, dar apoyos a la gente, dar becas, acabar con la corrupción, apoyar a estudiantes y atacar a huachicoleros.

En tanto que el 43 por ciento de los encuestados respondió que lo peor que ha hecho López Obrador en estos meses de su gobierno ha sido: no combatir la delincuencia y violencia, no dar ayudas o apoyos, eliminar programas sociales, cancelar el aeropuerto, no cumplir, engañar, y apoyar a ninis.

La empresa Buendía&Laredo realizó esta encuesta en todo el país del 17 al 22 de agosto, y una de las preguntas que hizo fue quién ha gobernado mejor, si Andrés Manuel o Peña Nieto, a lo que un 73 por ciento respondió que el tabasqueño ha hecho cosas más positivas y un 43 por ciento dijo que sus acciones han sido negativas; en tanto que al expresidente durante todo su sexenio y hasta noviembre de 2018, le fue mal, pues solo un 35 por ciento de los encuestados lo avalan y un 71 por ciento lo rechazaron por sus decisiones.

Dentro de las acciones realizadas por AMLO, destacan 4 las cuales fueron calificadas de manera positiva por los ciudadanos: la creación de la Guardia Nacional para combatir la inseguridad es avalada por el 86 por ciento y solo un 11 por ciento no está de acuerdo; reducir los salarios de los altos funcionarios del gobierno, un 86 por ciento lo aplaude y un 10 por ciento está en contra; iniciar la construcción de la refinería Dos Bocas en Tabasco, un 69 por ciento esta a favor y solo un 18 por ciento la rechaza y la construcción del Tren Maya en el sureste, es aceptada por un 62 por ciento.