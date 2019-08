A luchar por el honor

Ciudad de México.– Ya está todo listo para la edición 2019 del Grand Prix Internacional del CMLL, y en esta ocasión el representativo mexicano se enfrentará a un combinado compuesto por luchadores de Estados Unidos y Puerto Rico, que pertenecen a las empresas Ring of Honor y The Crash.

El equipo nacional estará conformado por Negro Casas, Rush, Dragón Lee, Soberano Jr, Volador Jr, Forastero, Bárvaro Cavernario y Diamante Azul, mientras que sus oponentes serán el elenco de Ring of Honor: Matt Taven, Jay Briscoe, Kenny King, Big Daddy, Delirious, Luke Hawx, y los puertorriqueños Mecha Wolf 450 y Oráculo

En entrevista con Grupo Cantón, los estadounidenses y puertorriqueños minimizan la calidad de los mexicanos y se muestran confiados en llevarse el Grand Prix.

“La confianza está en el nivel que debe estar. Ellos se están peleando entre ellos mismos, hay muchos problemas entre el equipo mexicano. Nosotros aterrizamos juntos en tierra mexicana, vamos juntos, estamos unidos y eso nos va a llevar a la victoria”, comenta el boricua Oráculo, quien en tono de burla agrega que es un mito que la lucha mexicana sea la mejor del mundo.

Por su parte, Mecha Wolf 450 secunda a su paisano y explica que la legión visitante maneja estilos que los estetas aztecas no conocen.

“Vamos a eliminar a uno por uno, y ese equipo va a caer por su propio peso. No importa si no soy yo el que gane, el punto es que nos vamos a llevar el Grand Prix. Ellos están todos en contra, hay rudos y técnicos”, asegura el puertorriqueño.

Y las palabras de éstos son secundadas por sus compañeros de equipo, Big Daddy, Kenny King y Jay Brisco, quienes también se muestran confiados en llevarse el trofeo. “Vamos a barrer con ellos, no podrán con nuestro poder”, dice Jay Briscoe, quien de paso recuerda que en la edición pasada el trofeo del certamen se lo llevó el canadiense Michael Elgín.

VA POR MÉXICO

Sin hablar de más y con comentarios ecuánimes, Negro Casas, Bárbaro Cavernario, Diamante Azul y Soberano Jr, cuatro de los ocho integrantes del representativo de casa, aseguran que pondrán alma, vida y corazón para llevarse el triunfo y que el trofeo se quede en México.

“Para mí es motivo de orgullo estar en estas justas con luchadores que no estamos acostumbrados a trabajar, ya luchamos en Guadalajara contra ellos y lo sentí, lo experimenté después de muchos años, tenemos que estar bien coordinados; me siento muy seguro, no por mí, sino por lo que traigo representado. Me sentí mediador al controlar a mis compañeros, sobre todo a los jóvenes como Dragón Lee y Soberano, que por su juventud se aceleran, por lo que creo que por mi experiencia puedo ser una pieza importante en el equipo”, manifiesta Negro Casas.

El 4.40 señala que los estadounidenses y puertorriqueños desconocen el estilo de la causa Tricolor y eso les permitirá llevarse la victoria.

“Tenemos que estar muy atentos y definir una estrategia en el vestidor, debemos combinar perfectamente la lucha a ras de lona y explotar el estilo aéreo de Volador, Dragon, Cavernario y Soberano, pero somos un equipo muy completo y ese cinturón, trofeo o como se le llame se va a quedar en México”.

Mientras, Bárvaro, Diamante y Soberano coinciden en que será muy importante aprovechar la sapiencia de El Negro para salir avantes. “La calidad, talento y orgullo nos va a sacar a flote, porque estamos en nuestra casa, y el grito de: ‘¡México, México, México!’, de la afición, será muy importante”, asevera Soberano, quien debuta en este tipo de torneos.

Finalmente, Diamante Azul, quien tiene mucha experiencia en este tipo de torneos cibernéticos e inclusive ya ganó en una ocasión el Grand Prix, lanza que “vamos a dejar nuestras diferencias a un lado y a enfocarnos en representar a nuestro país; tenemos en nuestro equipo experiencia y juventud, y nada más es cuestión de explotarlas para vencer a nuestros rivales, que son más fuertes y altos, pero no invencibles”.