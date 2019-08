Por su bioserie, hoy tiene malestar emocional

Al recordar pasajes tristes para construir su bioserie, Yuri está pasando por serios problemas emocionales. La historia que contará no estará maquillada, ni manipulada; por el contrario plasmará lo que realmente sucedió en su vida, por más oscuros que hayan sido algunos pasajes:

“Es difícil mover filas. Acabo un poco deprimida. Es como si le dieras un golpe al cuerpo en el alma de recordar cosas tan difíciles que mi madre y yo vivimos. Ha sido bastante fuerte porque mueve muchas emociones y a veces, aunque yo tengo muchos círculos cerrados y muchos círculos perdonados, en todas la vivencias que yo tuve, hay muchas otras cosas que la gente no sabe”, contó.

La cantante está pendiente de todos los detalles de la historia, ella no quiere que se cuenten verdades a medias: “Estamos sacando todo lo que es la historia; mis historias de niña y adolescente. No quiero que la maquillen. Algunas series han sido maquilladas y el artista no quiere exponerse al qué dirán. Estoy lista para que gente me aplauda y también va a haber gente que me va a tirar y no me importa”, dijo.

Aunque no quiso decir qué empresa está trabajando en esta bioserie, lo que sí dejó en claro es que no involucrará negativamente a más famosos en esta historia: “No voy a hablar mal de las personas que estuvieron conmigo porque creo que no tengo el derecho y además es mi historia, no la de ellos”, finalizó.