Eximen a Tomás Boy por derrotas de Chivas

El mediocampista Dieter Villalpando mostró respaldo al técnico Tomás Boy, al cual eximió por las últimas derrotas que ha sufrido Chivas de Guadalajara en el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

Descartó además que la permanencia del “Jefe” Boy esté en juego para el partido de este sábado frente a Cruz Azul, a disputarse en la cancha del estadio Azteca.

“La verdad no creo que se esté jugando de este lado la permanencia del entrenador. No sé si estamos cómodos, pero estamos contentos con él porque trabaja muy bien. El equipo está entusiasmado. No se han dado los resultados no por el entrenador, sino que también nosotros somos los que actuamos en la cancha, él pone los 11 pero nosotros somos los que tenemos que responder en el terreno de juego”, afirmó.

En conferencia de prensa, el volante del “Rebaño Sagrado” es consciente de que ha faltado en lapsos de los encuentros regularidad y concentración al equipo, situación que también los ha llevado a perder.

“Es lo que estamos buscando, lo hemos encontrado por lapsos de algunos partidos, pero creo que no es suficiente. Creo que estamos desconcentrados en los primeros 45 minutos, que es donde más nos ha costado. Estamos trabajando para estar concentrados los 90 minutos”, indicó.