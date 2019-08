Un día con… Alexia Hoo “A ella la conociste en “Enamorándonos”

Muchas personalidades de redes sociales han saltado a la fama gracias al programa de televisión “Enamorándonos”, y Alexia no fue la acepción para saltar a la fama gracias a ese programa. Con más de 248 mil seguidores en Instagram Alexia Hoo es una de las examorosas más carismáticas de las redes sociales.

Y es por eso que nos pasamos un día con Alexia y la pasamos bomba… Muy temprano nos quedamos de ver con ella y para nuestra sorpresa justo ese día se hizo un tatuaje en el brazo… Llegamos al estudio de tatuajes City Tatto Mex donde se tatuaría…

Mario: ¿Qué te vas a tatuar?

Alexia: Tengo dos tatuajes, uno que dice “Bonita” y representa el recordatorio constante de la feminidad y si alguien se atreve a decir lo contrario recordar que todas somos BONITAS y el otro tatuaje es un pequeño corazón que significa mucho porque yo tengo un problema en el corazón… y el que me voy a hacer dice “ You are a strong girl” (Eres una chica fuerte).

Y llegó la hora… La verdad es que Alexia es súper indecisa, ya sabía lo que se iba a tatuar, pero no sabía la tipografía ni el tamaño del tatuaje, es por eso que los del estudio de tatuajes, se portaron increíble y con mucho profesionalismo le hicieron muchos bocetos de distintos tamaños y letras.

La examorosa fue muy valiente porque la verdad es que casi no se veía dolor en su rostro mientras la tatuaban… y mientras le tatuaban, charlábamos…

Mario: ¿Qué es a lo que te dedicas ahora?

Alexia: Por ahora tengo el programa de radio todos los viernes, además de estar muy concentrada en mi canal de YouTube que hace un mes aproximadamente lo retomé y estoy haciendo mucho contenido para mi Instagram y mi cuenta en TikTok.

Mario: ¿Cómo te va en Instagram? Tienes muchos seguidores.

Alexia: Mis seguidores están bajando a raíz de que salí del programa y que rompí mi relación me han dejado de seguir, pero es algo que no me preocupo porque me quedo y gano seguidores que están interesados en mí, en lo que hago y no en el morbo de saber qué pasa con mi relación amorosa.

El vídeo completo sobre su experiencia con el tatuaje los puedes ver en su canal de YouTube.

Por ahora Hoo está en busca de nuevas oportunidades laborales, quiere incursionar en el ambiente de representaciones artísticas además de tener la licenciatura en Ciencias de la Comunicación quiere hacer algo que tenga mucho que ver con lo que estudió.

Alexia además de grabar casi todos los días para su canal de YouTube y contenido en Tiktok le gusta leer y nos contó que hace unos días terminó de leer el libro “Los cuatro acuerdos”.

