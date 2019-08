Solicitará INE presupuesto por 12 mil 493 mdp

El Instituto Nacional Electoral solicitará a la Cámara de Diputados un presupuesto para 2020 de 12 mil 493 millones de pesos, un aumento de 6.3 por ciento si se compara con la petición del año pasado que fue por 11 mil millones 747, pero de un 20.1 por ciento si se contrasta con lo autorizado por los legisladores que fue de 10 mil 387 millones de pesos.

Además, el INE solicitaría los 5 mil 239 millones de pesos de financiamiento público para los siete partidos nacionales.

En conferencia de prensa, el consejero Ciro Murayama, integrante de la Comisión Temporal de Presupuesto, aseveró que ante un posible recorte presupuestal no tienen plan b “porque no pueden tomar una decisión que comprometa el relevo pacífico y legítimo del poder político, y el INE no puede vivir de recursos privados sino de lo que designe la Cámara de Diputados”.

“Que 4 millones y medio de ciudadanos que van hacer llamados a las urnas en Hidalgo y en Coahuila el primer domingo de junio de 2020 tengan casillas donde ir a votar, y que se instalen los consejos para que en 2021 empiecen los trabajos y 96.3 millones de ciudadanos puedan ejercer su voto en las elecciones intermedias que además son concurrentes con 32 elecciones locales, ese es el plan A del INE garantizar los derechos políticos fundamentales tiene un plan B, no”

Por su parte, el presidente de la Comisión, Benito Nacif, explicó que el gasto operativo del INE se divide en dos rubros una operación ordinaria de 10 mil 381 millones de pesos; un gasto por 276 millones de pesos para la organización de las dos elecciones locales de Hidalgo y Coahuila; y 553 millones de pesos para el arranque de las elecciones para renovar la Cámara de Diputados, las 15 gubernaturas y 32 elecciones locales.

Sobre una posible disminución a su salario, los consejeros electorales recordaron que existe una ley vigente de sus percepciones para 2018 y diversos juicios de amparo en contra de la decisión de bajarles sus salarios para que sean menores a lo que gana el presidente Andrés Manuel López Obrador.